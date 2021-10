Contrastes: chuva forte no sul e calor de até 39°C na região pantaneira

O tempo segue instável neste sábado (2) em Mato Grosso do Sul. Enquanto no sul do Estado há risco de temporais, na região pantaneira o calor pode chegar aos 39°C.





Ao longo do final de semana, os acumulados devem ser maiores na parte sul de MS onde podem ocorrer chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 40-70 Km/h e queda de granizo.





Previsão estendida do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), aponta que até a próxima sexta-feira (08) os acumulados podem variar entre 30-60 mm no extremo sul, e entre 5-20 mm no restante do Estado.





Segundo o Climatempo, uma forte queda da pressão atmosférica está ocorrendo entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina e estimulando a formação de mais nuvens de chuva.





As mesmas condições são esperadas para o domingo (03). Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições de tempo e temperatura estimadas para a Capital e algumas regiões neste sábado.









Por: Mireli Obando