Com apoio da Pantanal Trading, Dubai sedia no dia 3 o Fórum de Sustentabilidade Econômica na Região Amazônica

Organizado pela primeira vez pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB) e com apoio da empresa Pantanal Trading, empresa do Sistema Dakila, o Fórum de Sustentabilidade Econômica na Região Amazônica será realizado para apoiar inúmeros patrocinadores e parceiros sendo que o formato do evento foi desenvolvido com o objetivo de identificar os desafios do amanhã e descobrir soluções práticas e inovadoras para sensibilizar os atores econômicos para o surgimento de novos paradigmas, assim como oferecer soluções que se adaptem às limitações ambientais e sociais.





De acordo com a assessoria do evento, este é o primeiro e único fórum entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos que constará de informações, análises e discussões sobre as Normas de Sustentabilidade em nível intergovernamental.





Com sucesso garantido antecipadamente, a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira emitiu uma nota de agradecimento à Pantanal Trading, DubaiBars, DMCC e a Lulu Group International que são os principal patrocinadores do evento.





O fórum será realizado neste domingo, 3 de outubro, a partir das 10h00 (horário de Dubai), (03h00 da manhã no horário de Brasília), no Conrad Dubai, com transmissão bilíngue (português e inglês) ao vivo para o Brasil e os países árabes. “Junte-se a nós nesse rico debate sobre sustentabilidade nas duas regiões com a presença de diversas autoridades árabes e brasileiras e dos principais tomadores de decisão, investidores e representantes de empresas das duas regiões” enfatizam os representantes da Pantanal Trading, a mais nova empresa do Sistema Dakila que atua na área de importação e exportação.





SOBRE A CCAB – A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira vem atuando há mais de 65 anos para consolidar e ampliar parcerias, gerar oportunidades e, principalmente, aproximar brasileiros e árabes, atuando como facilitadores do fluxo de informação e de conhecimento entre eles.





Como membro da União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura a Câmara Árabe é reconhecida pela credibilidade e forte atuação como a única representante legítima no Brasil dos interesses comerciais dos países da Liga dos Estados Árabes – instituição que congrega 22 países independentes que adotam o árabe como idioma oficial.





Para atingir seus objetivos a entidade oferece, por meio de profissionais altamente qualificados, uma série de benefícios fundamentais para a realização dos negócios.





Os Países Árabes são o quarto maior parceiro comercial do Brasil. Com uma população de 385 milhões de habitantes no mundo árabe, a Câmara Árabe quer ajudar a sua empresa a chegar nesses potenciais consumidores por meio do nosso Pacote de Benefícios.





ASSECOM