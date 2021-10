Chuvas retornam com chance de grandes acumulados para região sul do Estado

Previsão estendida do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que a chuva ainda vai se fazer presente em Mato Grosso do Sul nos próximos dias, devido ao deslocamento de uma frente fria aliado à passagem de cavados.





A tendência é que até o próximo dia 21 de outubro, a região sul do Estado tenha chuva de moderada a forte intensidade com tempestades que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. São esperados acumulados entre 90mm a 175mm.





Para as regiões central e leste os acumulados são menores, podendo variar entre 30mm a 80 mm, e no restante do Estado, entre 5mm a 20mm.





Os acumulados esperados para o restante do mês, de 21 a 29, são menores, entre 5mm a 50mm para grande parte do Estado. Os maiores volumes do período estão previstos para a porção centro-norte do Estado.





Chuvas retornam nesta quinta





Para esta quinta-feira (14) as condições são de céu parcialmente nublado a nublado em todo o Estado. O avanço de um cavado aliado ao transporte de calor e umidade vai trazer as chuvas de volta.





De acordo com o Cemtec, há probabilidade para pancadas de chuvas com intensidade moderada a forte e tempestades que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento (40-70Km/h) e eventual queda de granizo nas regiões sul, sudoeste, leste e pantaneira.





As temperaturas ainda vão se manter elevadas neste dia em grande parte do Estado, exceto no extremo sul e parte da região leste onde a tarde será de temperaturas mais amenas. No geral, a variação está estimada entre 20°C a 37°C.









Por: Mireli Obando