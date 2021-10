Carreta cai de ponte sobre o Rio Ivinhema na MS-141

Motorista foi socorrido sem ferimentos graves. Causa do acidente será apurada.

Carreta rodotrem caiu da ponte sobre o Rio Ivinhema ©Jornal da Nova

Uma carreta rodotrem canavieiro caiu na manhã desta sexta-feira (29) de uma ponte de madeira em Angélica, distante a 263 km da Capital.





O veículo seguia pela MS-141 e ao passar pela ponte de madeira da vazão do rio Ivinhema, caiu. As causas do acidente ainda são apuradas, conforme o Jornal da Nova.





O motorista da carreta não teve ferimentos graves, porém foi socorrido e levado para a ABA (Associação Beneficente de Angélica).





A carreta, de propriedade de uma usina de Angélica, já foi retirada do local com a ajuda de máquinas retroescavadeiras.

Carreta sendo retirada do Rio ©Jornal da Nova













Por Mirian Machado