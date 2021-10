CAPITAL| Linhas de ônibus serão reduzidas durante os feriados

Consórcio Guaicurus divulgou o itinerário para os dias 11 e 12 de outubro; confira

O transporte coletivo irá operar com linhas reduzidas nos feriados de criação do Estado e Nossa Senhora Aparecida, nos dias 11 e 12 de outubro, respectivamente, em Campo Grande.





O Consórcio Guaicurus anunciou a mudança no itinerário por meio de suas redes sociais.





Conforme o consórcio, os veículos irão operar com horários diferentes em razão dos feriados que, geralmente, tem menos circulação de pessoas, já que muitos serviços não funcionam.





Em ambas as datas comemorativas, não haverá funcionamento das repartições públicas municipais e estaduais, mas comércio de rua e shoppings e supermercados estão autorizados a abrir normalmente.





Conforme o cronograma divulgado pelo Consórcio Guaicurus, na segunda-feira (11), a alteração será nas linhas 081 (T. Bandeirantes / T. Nova Bahia) e 087 (T. Guaicurus / T. General Osório).





Ambas as linhas irão operar com plano funcional de sábado, quando há menos ônibus e horários. As demais linhas funcionam com horário normal de dias de semana.





Já na terça-feira (12), as mudanças atingem todas as linhas operacionais.





Funcionam com horário de sábado as linhas:

050 - Praça Ary Coelho/ Shopping Campo Grande 051 - T. Bandeirantes / Shopping CG 054 - Bandeirantes / Shopping Campo Grande 061 - Moreninhas / Shopping Campo Grande 070 – T. General Osório / T. Bandeirantes 101 - T. Aero Rancho / T. Guaicurus 122 - T. Aero Rancho / Centro 522 - Rita Vieira / Cristo Redentor

As demais linhas, funcionam com horário funcional de domingo na terça, com ainda menos carros e horários.





Usuários do transporte coletivo podem consultar os horários e itinerários que estarão operando no site do Consórcio Guaicurus





Transporte na pandemia





Desde o dia 27 de setembro, o transporte coletivo de Campo Grande voltou a funcionar normalmente, sem restrição de limite de passageiros





Até então, os ônibus só podiam circular com até 70% da capacidade de lotação máxima.





Outra mudança é que o embarque e desembarque de passageiros voltou a ser feito pelas portas traseiras nos terminais e estações de embarque, chamadas de Peg Fácil.





Desde o início da pandemia, em março do ano passado, passageiros entravam apenas pela porta da frente.





Durante a operação, os veículos preferencialmente realizarão o desembarque dos passageiros e somente depois farão o embarque.





Continua obrigatório o uso de máscaras dentro dos ônibus, além da disponibilização de álcool gel 70% para uso de passageiros em cada veículo.





Algumas medidas implementadas para o enfrentamento da pandemia já foram revogadas, com a liberação do passe gratuito para idosos em qualquer horário e o passe do estudante, que foi liberado devido ao retorno das aulas presenciais, em julho.





