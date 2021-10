ALEMS| Deputados devem votar seis projetos durante a sessão desta terça-feira (26)

De autoria do deputado Jamilson Name (sem partido), o Projeto de Lei 108/2021 deve retornar ao plenário para ser votado em segunda discussão. A proposição cria a Campanha de Conscientização e Incentivo à doação de cabelos - Corte Solidário para atender pessoas com alopecia (perda de pelos do corpo), devido ao tratamento de quimioterapia. A proposta tem pareceres favoráveis da Comissão de Saúde e da Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte. Infraestrutura e Administração.