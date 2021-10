ALCINÓPOLIS| Prefeito Dalmy Crisóstomo assina Termo de Adesão ao programa "MS Alfabetiza - Todos pela Alfabetização da Criança"

Na tarde de ontem (25/10) o Prefeito Dalmy Crisóstomo, acompanhado da Secretária de Educação, Cultura e Desporto, Carina Marques e do Técnico Escolar, professor Jesus Lima, participaram do evento de lançamento do programa “MS Alfabetiza – Todos pela alfabetização da criança” em Campo Grande.





O evento realizado pela Secretaria de Estado de Educação contou com a presença várias autoridades de outros municípios.





Dalmy Crisóstomo, assinou a adesão do programa, junto ao Governador do Estado, Reinaldo Azambuja. O programa é uma parceria do Governo do Estado com os municípios e tem como objetivo criar condições necessárias para que os alunos da rede pública de ensino, possam melhorar a aprendizagem durante a alfabetização.





Através do programa, serão realizados investimentos na rede Estadual e Municipal de ensino, na qualificação dos professores, materiais didáticos complementares, avaliações dos alunos, premiações às escolas e apoio pedagógico.





