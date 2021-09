TRÊS LAGOAS| Setembro Amarelo: Panfletagem e faixas de atenção tomam conta da área central em alusão ao Dia D de prevenção ao suicídio

Na manhã desta sexta-feira (10), as equipes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) se concentraram no semáforo do cruzamento das avenidas Filinto Muller e Olinto Mancini para realizar a ação de conscientização em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, comemorado hoje.





Faixas, cartazes e distribuição de panfletos aos transeuntes chamaram a atenção para este assunto, cada vez mais presente na sociedade. A coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial “CAPS II”, Maria Lucia, destacou a ação como um cartão postal da Campanha “Setembro Amarelo”, que já está acontecendo em Três Lagoas.





“Preparamos diversos encontros, rodas de conversas e palestras em escolas e empresas a fim de discutir a depressão em todos os seus estágios, a prevenção do suicídio e, de pronto, ofertar o atendimento que realizamos na nossa rede. Esta ação representa o Dia D da campanha, onde estamos mostrando à população que existe um serviço especialmente voltado para pessoas com depressão e outros transtornos psicológicos”, disse.

No decorrer do mês, a RAPS mantém o atendimento e atividades nos CAPS AD e II e no Ambulatório de Saúde Mental e estará desenvolvendo diversas atividades sobre o Setembro Amarelo. A campanha termina dia 25.

Devemos acrescentar que as unidades básicas de saúde são componentes da Raps e porta de entrada para tratamentos em saúde mental. A população pode buscar início de tratamento na sua unidade básica de saúde, onde o usuário será acolhido por nossos técnicos para iniciar os tratamentos”, concluiu.









ASSECOM