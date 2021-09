Deputado Neno Razuk destina R$40 mil em emendas para capital mundial do Ecoturismo

deputado Neno Razuk (PTB)

O deputado Neno Razuk (PTB) destinou mais R$ 40 mil em emendas parlamentares a saúde de Bonito. A verba será aplicada em ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do município e foi um pedido apresentado pelo vereador Professor PH (PSB).





Neno ressaltou a importância dos valores a serem aplicados para atendimento no município, que é um dos principais atrativos turísticos do Mato Grosso do Sul e do Brasil. “Os recursos serão investidos para auxiliar a comunidade local e também para aqueles que estão visitando a cidade, que recebe turistas todos os dias. Confiamos que os investimentos serão feitos pela Secretaria Municipal, lembrando sempre que esses são recursos que caem diretamente na conta da secretaria, sem intermediários e com destino certo”.





Para o vereador a emenda é importante após o enfrentamento da pandemia de covid-19. “Ainda estamos, todos nós, nos reerguendo desse momento tão difícil que enfrentamos. Agradecemos a parceria do deputado Neno Razuk que de pronto nos atendeu. É importante que essas ações sejam ressaltadas para fortalecer o municipalismo em nosso Estado”.









ASSECOM