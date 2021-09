TRÊS LAGOAS| Bacia de contenção do Paranapungá passa por obras de limpeza e reestruturação

Após três anos de uma limpeza radical da Bacia de Contenção – Piscinão, do bairro Paranapungá, que resultou na retirada de 906 caminhões de terra e lixo em julho de 2018, a Prefeitura de Três Lagoas inicia uma nova investida que pode resultar no aumento da capacidade somando melhorias para os bairros da região, que ainda recebem obras de drenagem e pavimentação.





O Prefeito Angelo Guerreiro determinou à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), por meio do Departamento de Serviços Públicos (DSP), a revitalização do local com a expansão e escavação do Piscinão.





Conforme o Diretor de Obras Públicas, Osmar Dias, de imediato haverá um aprofundamento de dois metros aproximados e, em seguida, deve acontecer a retirada de terra do barranco, aumentando a capacidade da bacia.





A Prefeitura mais uma vez, revigora os piscinões para que tenham maior capacidade de absorver a água das chuvas evitando alagamento de ruas e casas.





“Precisávamos aumentar a capacidade dos piscinões e, estamos fazendo grandes obras de drenagem e pavimentação em várias regiões da cidade, que já aconteceram ou estão em andamento, além das inúmeras obras de implantação de asfalto que devem começar em breve, reduzindo a absorção de água nas ruas”, explicou Guerreiro.





De acordo com o prefeito, na região do Paranapungá, uma parte das águas foram desviadas para outros setores e estamos ampliando este piscinão evitando que a água transborde, trazendo tranquilidade à população dessa região.





Guerreiro lembrou que ainda tem muitas pessoas jogando lixo nas ruas, fazendo as bocas de lobo de lixeira. “O lixo das ruas ou dos bueiros, quando não entope a boca de lobo, vai para os piscinões prejudicando a capacidade de absorção das águas”, lembrou.





Máquinas e caminhões estão ampliando também o Piscinão que atende a região do bairro Nova Califórnia. As bacias de contenção do Novo Oeste e do Jardim Dourados também já passaram por manutenção.













ASSECOM