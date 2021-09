TCE-MS realiza leilão virtual de bens inservíveis

O Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul traz na edição do dia 3 de setembro o aviso do leilão virtual do tipo “maior lance” para a venda de bens que já não servem mais à finalidade para a qual foram adquiridos, de propriedade da Corte de Contas.





A sessão virtual para a realização do leilão está aberta desta quarta-feira, 8 de setembro, até o dia 22 às 13 horas, no site www.mariafixerleiloes.com.br





A visitação dos contêineres, nos moldes como autorizado no Edital, será nos dias 20 e 21 de setembro, de 8h às 12h, no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.





O TCE-MS está localizado na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 29, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS.





Qualquer tipo de dúvida pode ser sanada pelo telefone 0800 707 9339, no horário das 8h às 17h30.









ASSECOM