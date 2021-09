BATAGUASSU| Em parceria com o Senar-MS, Prefeitura oferece capacitação Feira Segura para feirantes locais

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente em parceria com o Senar/MS e Sindicato Rural de Bataguassu realizará no dia 17 de setembro, sexta-feira, às 15 horas (horário de Brasília), a Capacitação do Projeto “Feira Segura”. A atividade voltada aos feirantes será realizada no auditório do Sindicato Rural e é gratuita.





De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel, o objetivo da ação é orientar os feirantes no manejo dos produtos levando em consideração os padrões de biossegurança diante da Covid-19. A iniciativa visa ainda fomentar as vendas, atrair mais clientes na feira e, consequentemente, melhorar a renda dos produtores.





Miguel informa que a capacitação será de aproximadamente uma hora e meia abordando temas como a importância de se utilizar os protocolos de biossegurança (manter distanciamento, higiene e limpeza dos produtos, uso de máscara entre outros) para a comercialização dos produtos durante a feira livre.





O secretário explica que dentro da sistemática de trabalho do Senar-MS, os feirantes receberão um kit feira composto de avental, boné, luva e máscara descartável; banners para apresentação do preço dos produtos e de orientações de biossegurança.





A etapa prática da atividade será desenvolvida no dia 19 de setembro, domingo, durante a Feira Livre. “Convidamos desde já os munícipes para que participem da Feira Livre e acompanhem a consolidação do programa Feira Segura”.





Serviço





Mais informações sobre o projeto Feira Segura podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente localizada na rua Rio Brilhante, 405, centro, próximo a praça Manoel Cecílio de Lima.





ASSECOM