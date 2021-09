TCE-MS abre inscrições para o curso Gestão de Projetos

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo, informa que estão abertas as inscrições para o curso – Gestão de Projetos com Ênfase na Gestão Pública. No modelo EAD, a capacitação que começará no dia 21 de setembro, terá como instrutora a auditora estadual de controle externo do TCE-MS, Anahi Philbois.





O curso direcionado aos jurisdicionados, servidores do TCE-MS e sociedade, tem como objetivo apresentar princípios e conceitos básicos do gerenciamento de projetos, buscando ganho de eficiência no serviço público.





A capacitação tem como referência o guia publicado pelo instituto PMI - Project Management Institute (2013), que reúne as melhores práticas na área de gerenciamento de projetos, e vai apresentar outros métodos ágeis que podem ser utilizados pela Administração Pública.





Serão 20 horas de aula, divididas em quatro módulos: 1) Contextualização; 2) Conceitos básicos; 3) Grupos de processo e gerenciamentos de projetos; 4) Gerenciamento ágil de projetos.









Por: Olga Mongenot





