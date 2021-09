Senador Nelsinho Trad participa da noite de tradicional premiação de defensores ambientais nos Estados Unidos

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) participou, em Washington nos Estados Unidos, da Noite de Gala Anual da Fundação Internacional para a Conservação do Ambiente (ICCF) nessa segunda-feira (21). O evento reconheceu líderes em preservação no mundo. O parlamentar aplaudiu e divulgou em suas redes sociais os homenageados no evento. Entre eles, o presidente da Angola, João Lourenço, e o presidente da Colômbia, Ivan Duque Márquez, por ações de defesas ambientais em seus países.





O parlamentar sul-mato-grossense, senador Nelsinho Trad, tem sido atuante como presidente do Parlamento Amazônico (Parlamaz), mas com o coração voltado para o seu Estado Mato Grosso do Sul. Em todas as oportunidades, o senador está divulgando sobre o Pantanal em encontros com a temática meio ambiente.





Durante conversa com o presidente da Fundação Internacional de Conservação Ambiental, John Gantt, foi flagrado mostrando vídeos sobre a biodiversidade pantaneira. “Em reunião com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), comentei sobre a influência das condições climáticas no Pantanal e, agora à tarde, vamos participar de um painel sobre a conservação da Amazônia”, disse o senador Nelsinho Trad.





As atividades continuam até amanhã com intercâmbio com o Congresso Nacional dos Estados Unidos e o encontro com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luís Almagro.​

ASSECOM