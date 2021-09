Dia da Árvore: Águas Guariroba doa 500 mudas para recuperação de áreas incendiadas no Parque dos Poderes

Celebrando o Dia da Árvore, comemorado no dia 21 de setembro, a Águas Guariroba realizou nesta terça-feira o plantio de mudas nativas do cerrado no Parque dos Poderes. A ação é uma parceria da concessionária com a prefeitura do Parque dos Poderes para o reflorestamento das áreas atingidas por um grande incêndio no mês passado. Inicialmente, 500 mudas foram doadas e serão plantadas gradativamente com a chegada do período das chuvas. A doação conta com exemplares de Ipês, Jacarandá, Imbirussu, Jatobá, entre outros, todos cultivados no Viveiro de Mudas da Águas Guariroba.





O plantio ocorreu na área da Academia de Polícia Civil (Acadepol), um dos locais mais atingidos pelas chamas. O evento teve a participação do Gerente de Meio Ambiente e Qualidade da Água Guariroba, Fernando Garayo, do prefeito do Parque dos Poderes, Daniel Paulo Escobar e do diretor da Acadepol, delegado Roberto Gurgel.





“Com as consequências do grave incêndio que ocorreu no Parque dos Poderes, resolvemos procurar a prefeitura do Parque e disponibilizar o Viveiro de Mudas da Águas Guariroba para uma ação de recuperação. Temos uma boa capacidade de produção, chegando até 50 mil mudas por ano. Sabemos da importância das árvores, em especial na proteção do solo e preservando a produção natural da água.”, destacou o gerente de Meio Ambiente e Qualidade da Águas Guariroba, Fernando Garayo.





De acordo com o prefeito do Parque dos Poderes, Daniel Paulo Escobar, além das 500 mudas iniciais, o objetivo é destinar um total de 1500 mudas para a recuperação do Parque dos Poderes. “Recebemos um convite da Águas Guariroba buscando uma opção para a recuperação das áreas atingidas pelo incêndio. Só temos a agradecer pela concessionária colocar à disposição o seu Viveiros de Mudas com 500 mudas para este plantio inicial. É uma iniciativa muito importante para o Parque dos Poderes e que já pretendemos ampliar para um plantio de cerca de 1500 mudas futuramente”, disse o prefeito.





A Águas Guariroba mantém um viveiro de mudas dentro da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles. As mudas produzidas são utilizadas para plantio nas áreas de mananciais, em unidades da concessionária e também utilizadas em atividades de conscientização sobre a arborização e preservação do meio ambiente.





Por ano, o viveiro tem capacidade para produzir até 50 mil mudas com espécies exóticas, além de árvores nativas, como Ipês, Aroeira, Canafístula, Imbirussu, Pau-Formiga, Jacarandá-Caroba, Jatobá, Amburana, Guanandi, Angico, Embaúba, Sete Casca, Genipapo, entre outros.





