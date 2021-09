Senado aprova projeto que homenageia Jaú como "Capital Nacional da Prevenção do Câncer"

Relator da matéria, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) defendeu que título vai contribuir para ampliar a oferta de tratamento em outras cidades do país

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou nesta manhã, por unanimidade, o relatório do senador Nelsinho Trad (PSD/MS) ao PLS 277/2018. A proposta, de autoria da ex-senadora Marta Suplicy, confere ao município de Jaú (SP) o título de "Capital Nacional da Prevenção do Câncer".





Após a instituição do Programa de Prevenção do Câncer Ginecológico em Jaú, em 1994, a cidade faz campanhas educativas permanentes, exames para a detecção precoce do câncer de endométrio, capacitação de profissionais de enfermagem para coleta de colpocitologia e treinamento de agentes comunitários de saúde, além de mobilizações para a vacinação de adolescentes contra o HPV, entre outras ações.





"Os resultados atingidos pelo Programa entre 2004 e 2015 permitiram alcançar o índice zero de mortalidade pelo câncer do colo do útero, sendo que, no início do programa, o indicador era de 10 mortes a cada grupo de 100.000 mulheres", apontou o relator.





No parecer, o senador Nelsinho Trad também defendeu a importância do título ao dar visibilidade para o trabalho desenvolvido em Jaú.





"Este é um projeto que, com certeza, vai estimular outros centros de tratamento e prevenção ao câncer para que eles também possam buscar, através de um agente político, o reconhecimento e a notória colocação no cenário nacional das suas atividades afins", explicou o senador.





A matéria é terminativa e deve seguir para a Câmara se não houver recursos pela deliberação em Plenário.​





