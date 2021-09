CAPITAL| Aprovado PL de autoria do vereador Carlão que por sugestão da CDL reconhece categoria de moto-entregadores e moto-fretistas

Foi aprovado durante a sessão desta quinta-feira (02/9) da Câmara Municipal de Campo Grande, o projeto de lei 10.184/21, que institui o Dia dos Moto-entregadores, Moto-fretes e os Motoboys em Campo Grande, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Casa de Leis. O parlamentar explicou que o PL atende sugestão da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL CG), para acrescentar a homenagens aos Moto-entregadores, Moto-fretistas que não estavam inclusos na comemoração vigente.





“Estive participando de uma live com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL CG), Adelaido Vila, juntamente com a presidente Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL), Inês Santiago, e ambos sugeriram o reconhecimento a estes profissionais. Enaltecendo o quanto foram fundamentais para a sobrevivência do comércio varejista da Capital durante o período de Pandemia. Fico feliz em poder reconhecer esses homens e mulheres que diariamente ajudam a fazer a economia da nossa cidade girar. Outro ponto que destaco, é que devido à crise financeira muitos profissionais de outras áreas, acabaram assumindo essa nova função. Tendo em vista a grande demanda por entregas de alimentos e os mais diversos produtos de consumo”, afirmou Carlão.





O PL foi votado em primeira discussão e votação, e agora conforme tramitação da Casa deverá passar pelo crivo do plenário na próxima sessão, em sendo aprovado, deverá ser encaminhado para sanção do prefeito Marquinhos Trad.





Por: Janaina Gaspar