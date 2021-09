Secretário de Saúde defende passaporte da vacina e diz que em MS mais de 150 mil recusam a imunização

Resende fez um apelo a essas pessoas para que se imunizem e disse que esse comportamento retarda o processo da retomada nesse novo contexto de normalidade.

Secretário estadual de Saúde de MS, Geraldo Resende ©Reprodução/TV Morena

Em Mato Grosso do Sul mais de 150 mil pessoas se recusam a tomar a vacina contra a Covid-19. Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, mesmo se enquadrando nos critérios para receber o imunizante, essa parcela da população não quer receber a aplicação das doses.





Resende fez um apelo a essas pessoas para que se imunizem. Disse que esse comportamento retarda o processo da retomada nesse novo contexto de normalidade e leva a discussão de iniciativas como a implementação no estado de um passaporte da vacinação.





Ele disse que a ideia que será levada para a discussão na Assembleia Legislativa é que esse registro de vacinação com a identificação da aplicação pelo menos da primeira dose do imunizante seja exigido para que as pessoas possam frequentar espaços públicos ou privados ou qualquer evento com 100 participantes ou mais.





O secretário estadual de Saúde também defendeu que no alvará sanitário das empresas do estado conste a informação da imunização de todos os colaboradores do local e anunciou a criação de uma certificação para a indústria e outra para o comércio, que ateste essa preocupação dos estabelecimentos.