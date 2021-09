Concurso da Caixa tem salários de R$ 3 mil e fecha inscrições nesta segunda-feira (27)

Concurso é exclusivo para PcD e há 15 vagas disponíveis no Estado

Os interessados no concurso público da Caixa Econômica Federal têm somente esta segunda-feira (27) para fazer a inscrição. O certame oferece 1,1 mil vagas em todo o país, sendo 15 oportunidades em Mato Grosso do Sul. O concurso é para o cargo de técnico bancário e exclusivo para PcD (Pessoas com Deficiência), com salário de R$ 3 mil.





Para participar, o candidato deve ter ensino médio completo. As funções para o cargo incluem prestar atendimento ao público, realizar negócios, comercializar serviços, identificar clientes, efetuar atividades administrativas e operações bancárias, elaborar documentos e correspondências.





O salário é de R$ 3 mil para jornada de 30 horas semanais. Além do salário, o funcionário tem participação nos lucros ou resultados, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio-refeição/alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, possibilidade de ascensão profissional, acesso a ações de capacitação e desenvolvimento. Conforme edital, 20% das vagas serão para pessoas com deficiência pretas e pardas.





O candidato classificado no concurso terá ordenação por cargo, polos/macropolos/UF, de acordo com a sua opção no ato da inscrição. As provas serão em Campo Grande e Dourados. As inscrições terminam nesta segunda (27), no site. A taxa de inscrição é de R$ 30.













Fonte: MIDIAMAX

Por: Mylena Rocha





