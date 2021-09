Para o deputado Rinaldo, participar da vida pública fortalece a democracia

deputado estadual Rinaldo Modesto

Há algum tempo, temos observado o uso frequente das palavras "democrático" ou "antidemocrático" nos noticiários associadas com imagens de cidadãos que se manifestam 'em busca de algum ideal'. Mas isto é o suficiente para definirmos tais eventos como "democráticos"?. De origem grega, a palavra democracia pode ser etimologicamente dividida da seguinte maneira: demos (povo), kratos (poder). Em geral, é o exercício do poder e das decisões políticas por meio dos cidadãos.





Em 2007, a Organização das Nações Unidas declarou o dia 15 de Setembro como o Dia Internacional da Democracia. Desde então, o objetivo da comemoração é promover a redemocratização e a observação dos direitos e liberdades do homem. A data é uma referência à adoção em 1997, da "Declaração Universal da Democracia" pela União Interparlamentar, a UIP.





Para o deputado estadual Rinaldo Modesto, fazer com que o cidadão entenda desde criança o real sentido da democracia, é um bom caminho para formar adultos participantes na sociedade em que vivem. O parlamentar afirma que “uma das formas de comemorar é conscientizando nossos filhos. Fazer uma visita ao parlamento, como a Câmara de Vereadores do município ou Assembleia Legislativa, para conversar com algum vereador ou deputado. Falar com eles sobre a importância do voto e do respeito ao pensamento do outro”. Ele ressaltou ainda que respeitar as instituições e manter a harmonia e independência dos poderes, é fundamental no regime democrático.





No Brasil, a Constituição Federal é considerada a guardiã maior da democracia. É ela que garante a realização das eleições em todos os níveis de Governo para a escolha de representantes nos poderes Executivo e Legislativo, além de garantir consulta pública aos eleitores por meio de plebiscito, referendo ou pela iniciativa popular, a qual prevê a possibilidade de os cidadãos apresentarem projetos de lei ao Congresso Nacional.





Para Rinaldo Modesto é importante que a população participe da política nos lugares onde elas vivem e que isso fortalece a democracia. “A participação do cidadão na vida pública é certamente a melhor e mais eficiente forma de continuar construindo um Mato Grosso do Sul mais democrático, justo e humano”, completou.





ASSECOM