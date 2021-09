Nos 92 anos de Rio Brilhante deputado Barbosinha reforça compromisso de continuar trabalhando pela cidade e sua gente

Nos 92 anos de Rio Brilhante, comemorado neste dia 26 de setembro, o deputado Barbosinha (DEM-MS), além de parabenizar a população fez questão de reforçar o compromisso de parlamentar e figura pública de continuar levando investimentos e trabalhando em favor dos moradores da cidade.





“Quero dar os meus parabéns a toda população da minha querida Rio Brilhante! Tenho muito orgulho de ter trabalhado para levar estes investimentos a essa cidade e de ainda poder contribuir com ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas que merece todo nosso respeito, esforço e nosso trabalho incansável. Juntos vamos continuar fazendo de Rio Brilhante a cidade que tanto amamos, merecemos e queremos. Contem comigo. Parabéns, Rio Brilhante por esses 92 anos de muitas conquistas e histórias!”, destaca Barbosinha.





O deputado tem, ao longo de sua vida pública, contabilizado conquistas para a cidade. Barbosinha tem levado recursos de emendas parlamentares através de seu mandato à Rio Brilhante. O parlamentar já destinou R$ 125 mil para aquisição de uma academia ao ar livre para o Bairro Pró Moradia XIV, um aparelho de monitor multiparâmentro e um aparelho de ultrassom para a saúde e recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.





A Polícia Militar e Polícia Civil receberam três viaturas novas quando Barbosinha foi secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública





No período que Barbosinha esteve na presidência da Sanesul no Estado foi responsável pelo investimento de R$ 10.321.314,39 em melhorias nos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário de Rio Brilhante.





Foram implantados 18.241 metros de rede coletora e 1.475 ligações domiciliares em esgoto. O deputado deixou garantido recursos para a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), mais 348 metros de rede coletora e 10 ligações domiciliares.





No Sistema de Abastecimento de Água foram assegurados a reabilitação e implantação de reservatórios, perfuração e ativação de poço, a substituição de 2.319 metros de rede de distribuição e padronização de 100 ligações domiciliares de água. O município ainda recebeu veículos e equipamentos e ganhou um escritório de atendimento ao cliente novinho, inclusive com móveis e equipamentos adequados para o bom atendimento da população.





A cidade de Rio Brilhante possui fácil acesso a Campo Grande e Dourados, os dois maiores municípios de Mato Grosso do Sul. Localizada em um ponto estratégico para o Mercosul, a cidade é servida por duas Rodovias Federais: BR-163 e BR-267, que ligam aos grandes centros e portos, como é o caso do Porto Murtinho no Rio Paraguai.





Por: Luciana Bomfim





