Justiceiros atacam novamente, invadem casa e matam mais um

Eles deixaram recado escrito em uma folha de papel, ao lado do corpo, com a frase “Não robar na frontera"

Bilhete que foi deixado ao lado do corpo

Natural de Rondonópolis, Mato Grosso, Rogerio Laurete Buosi, de 26 anos, foi executado na noite de ontem (25) na casa onde vivia, na Fração Villa Ciudad Nueva, no Bairro Defensores Del Chaco, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande.





De acordo com informações policiais, os autores conhecidos como justiceiros deixaram recado escrito numa folha de papel, ao lado do corpo, com a frase: “Não robar na frontera”, assinado por: “juss front”. Os alvos dos assassinos (que têm apoio de parte considerável de moradores da fronteira) são suspeitos de roubos e furtos nas duas cidades.





Quando a polícia chegou ao local, a vítima estava no colchão, em um dos quartos, com vários ferimentos causados por arma de fogo. Foram constatados 7 tiros de calibre 9 milímetros na cabeça, três tiros no braço esquerdo e um tiro na mão esquerda.





Estiveram presentes na casa, representantes do Ministério Público, Departamento de Criminalística, e o médico forense de plantão que diagnosticou como causa da morte, traumatismo cranioencefálico por disparos de arma de fogo, com perda de massa encefálica.





