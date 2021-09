Inverno se despede com temperaturas acima dos 40°C e umidade do ar em níveis críticos

A transição do inverno para a primavera já pode ser sentida no clima, mas oficialmente a estação das flores começa às 16h21 de amanhã, quarta-feira (22), portanto o último dia do inverno será de tempo estável em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.





As condições esperadas para esta terça-feira (21), segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, são de muito sol e pouca nebulosidade, devido a circulação anticiclônica em médios níveis, que favorecem os dias quentes e secos.





Para esta terça-feira ainda são esperadas temperaturas que podem ultrapassar os 40°C, especialmente na região leste do Estado. As mínimas estão estimadas em 20°C, e a máxima pode chegar aos 41°C na região de Três Lagoas.





Os níveis de umidade relativa do ar podem atingir níveis críticos que podem inclusive ficar abaixo dos 10°C de acordo com estimativa do Cemtec.





“São esperadas umidade relativa entre 7-30% nas regiões leste e centro-norte e norte da região pantaneira. Grande risco para incêndios florestais e à saúde. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia”.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições de tempo e temperatura estimadas para esta terça-feira.









Por: Mireli Obando