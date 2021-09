HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (21)

Áries - 21/03 a 20/04

Emoções à flor da pele deixarão o pavio curto nos relacionamentos. Conte com poder de conquista. O dia será positivo para iniciar relações. Já se houver conflitos com alguém próximo, diálogo terá melhor efeito do que confronto. Se puder, tire o dia para se cuidar com carinho e fazer suas coisas. Atividades em grupo terão bom andamento. Metas mais altas na carreira.





Touro - 21/04 a 2/05





Ceda à preguiça, durma mais e avalie os sonhos. O dia será sujeito a distrações e esquecimentos. Se puder, adie um compromisso incômodo e equilibre suas energias. Carreira com oportunidades de expansão. Bom momento para planejar o futuro e iniciar atividades gostosas que trarão maior bem-estar. Finanças continuarão estáveis. Invista em novos projetos.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Saúde e trabalho serão temas de conversas com amizades hoje. Clima carinhoso e apoio mútuo farão diferença no seu dia. Talvez perca a paciência com alguém da equipe. A agenda terá alterações. Planeje uma viagem a dois com antecedência, descubra novos prazeres e aposte num lifestyle diferente. Mudanças à vista. Bom momento para focar nos seus desejos e sonhos.



Câncer - 21/06 a 21/07





Dê um passo decisivo na carreira. O dia trará conquistas e maior projeção profissional. Mudanças na equipe e investimentos entrarão no radar. Fique de olho no futuro e oportunidades de expansão. Viver com mais conforto e harmonia será meta nesta fase de novas escolhas e de desenvolvimento pessoal. Proximidade e entendimento com a família darão segurança.





Leão - 22/07 a 22/08





Convite de viagem, ou acerto de documentação, cobrará resposta rápida. O dia será agitado por novidades de amigos, notícias de longe e assuntos de família. Conversas gostosas abrirão portas no amor e nas relações próximas. Bom também para descobrir novidades nas redes e fazer novas amizades. Caminhos de crescimento financeiro iluminados. Estabilize o orçamento.





Virgem - 23/08 a 22/09





Ótimo momento para planejar o futuro, assumir seu poder e ganhar mais. Você poderá negociar aumento de salário, ou firmar um contrato financeiro de uma atividade extra. Despesas altas cobrarão melhor administração dos bens e orçamento. Conte com boas oportunidades de negócio e mais organização. Investimentos poderão mudar. Contatos e notícias surpreenderão.



Libra - 23/09 a 22/10





Conquistas, vitórias e decisões de vida marcarão esta fase. Aproveite a dose maior de coragem, com a passagem de Marte por seu signo, para tomar iniciativas e começar projetos e revelar seus talentos. Viagem favorecerá o amor. Bom também para enriquecer a bagagem cultural e investir no seu desenvolvimento. Mantenha a calma nos investimentos e nas relações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Assuntos sobre plano de saúde, tratamento, dieta ou programa de exercícios estarão em destaque hoje. Pense no seu bem-estar e qualidade de vida. Cuidados estéticos também estarão no radar. Cultive o amor próprio, respeite os sinais do corpo e tome decisões com calma. Harmonia com a família dará tranquilidade. Fortaleça vínculos importantes em sua vida.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Reuniões com a equipe, conversas com amigos e decisões da vida íntima anunciam um dia agitado e bastante produtivo. Você poderá resolver várias pendências simultaneamente, firmar bons acordos e sentir um grande alívio. Novas amizades e parcerias se firmarão. Ingresse num grupo atuante e amplie discussões de interesse coletivo. Estudos estarão aquecidos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Cuidados de saúde, da família e da casa cobrarão atenção hoje. Acolha suas necessidades e não se cobre no sentido de fazer o que não tem vontade. Escolhas sábias garantirão mais tranquilidade e segurança. Decisões de viagem poderão ser tomadas no impulso e levantar o astral. Convites, oportunidades de trabalho e resposta positiva de um assunto jurídico motivarão novas escolhas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Esclareça dúvidas e determine planos de longo prazo. Troca de confidências com o par iluminará escolhas e rumos. Planeje mudanças, férias, cursos e embarque em novas experiências. Hora de assumir seu poder, ganhar prestígio e visibilidade na carreira. Renove estruturas e expanda o projeto de vida. Autoconfiança e visão de futuro contribuirão com lutas e conquista de direitos.



Peixes - 20/02 a 20/03





Encerre uma disputa e ganhe tranquilidade. Conceitos e maneira de se relacionar poderão mudar nesta fase. Evite gastar mais do que pode. Assuntos financeiros cobrarão decisões e ajustes nos padrões de consumo. Perspectivas de trabalho serão positivas, com novas parcerias e conexões poderosas. Fique de olho nas oportunidades e plante boas sementes para o futuro.





Por: ROSA DI MAULO