HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (6)

Áries - 21/03 a 20/04

Comece um trabalho, ou uma atividade de rotina, nesta Lua nova. As próximas quatro semanas serão aceleradas e bastante produtivas. Você poderá iniciar empreendimento ambicioso e lucrativo, ou aumentar seus rendimentos com novo projeto e assumir maior poder. A mudança no papel profissional esperada poderá se concretizar. Firme novos relacionamentos.





Touro - 21/04 a 2/05





Paixão, criatividade, conquistas pessoais e fertilidade marcarão a Lua nova em harmonia com seu signo, que também trará decisões dos filhos. Desenvolva novo projeto e fortaleça sua identidade nas próximas quatro semanas. Bom período para se destacar e conquistar novos espaços. Mudanças nas relações de trabalho e novas conexões anunciam sucesso e projeção.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aprofunde relações e comece fase nova na vida familiar. As próximas quatro semanas favorecerão renovações na casa e soluções de pendências do passado. Resolva assuntos jurídicos com mais agilidade. O período trará finalizações e formalização de contratos. Elimine velhas angústias com posicionamentos claros. Mude padrões de relação e aprofunde vínculos.



Câncer - 21/06 a 21/07





Inicie um curso, esclareça dúvidas e amplie as comunicações. A Lua nova intensificará relações sociais e amizades. Aproveite as próximas quatro semanas para ampliar relações, participar de discussões relevantes e expor opiniões. Você terá ótimo desempenho em apresentação de ideias, entrevistas e reuniões de trabalho. Assuma seu poder e brilhe! Família com apoio mútuo.





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite a Lua nova para iniciar um empreendimento, definir investimentos e administrar posses e finanças com mais clareza. As próximas quatro semanas serão positivas para elaborar contratos, renegociar salário ou mudar de trabalho. Espere por conquistas na área financeira. Despesas também poderão aumentar. Controle o orçamento e firme bons acordos comerciais.





Virgem - 23/08 a 22/09





Comece novo ciclo de vida! Com Lua nova em seu signo, caminhos de maior realização pessoal e profissional ficarão iluminados. Aproveite as próximas quatro semanas para realizar seus desejos, com atitude e dose maior de coragem. Semana de decisões importantes e de mais exposição. Fique de olho nas oportunidades. Proposta de trabalho aumentará os rendimentos.



Libra - 23/09 a 22/10





Esta Lua nova será especial para se fortalecer interiormente, expandir a consciência e adquirir mais serenidade nas decisões e escolhas. Aproveite as próximas quatro semanas para aumentar a sintonia com a espiritualidade, ir fundo na terapia e transformar velhos padrões emocionais. Autoconfiança e poder destacarão seu brilhantismo. Renove o visual. Novas relações no radar!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Ingresse num grupo com afinidades ideológicas e amplie discussões. A Lua nova trará maior participação social e envolvimento com questões da coletividade. Aproveite as próximas quatro semanas para fazer amizades num ambiente diferente. Fase positiva para resolver conflitos de relação e aprofundar vínculos importantes em sua vida. Amplie o diálogo com a família.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Assuma posição de maior destaque profissional. A Lua nova iluminará o futuro e o plano de carreira. As próximas quatro semanas trarão sucesso e popularidade. Você poderá iniciar um empreendimento ambicioso e aumentar o poder financeiro. Amigos apoiarão seus projetos. A vida social ficará mais gostosa nesta fase, com relações estimulantes e novas amizades.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Decisões de viagem e de assuntos jurídicos ampliarão horizontes nesta Lua Nova, que trará boas notícias e cenário positivo para o futuro. Aproveite as próximas quatro semanas para se conectar com pessoas queridas de longe, compartilhar conhecimentos e brilhar publicamente. Proposta profissional ou associação poderá mudar o projeto de vida e trazer expansão financeira.





Aquário - 21/01 a 19/02





Melhor época do ano para mudanças. A Lua nova intensificará o amor, inaugurará lifestyle mais gostoso e dará novo sentido à vida. Aproveite as próximas quatro semanas para se liberar da rotina, sair da mesmice e renovar estruturas. Um convite de viagem será tudo de bom no amor. A fase trará encontros de prestígio, leveza nos relacionamentos, poder e prestígio. Voe alto!



Peixes - 20/02 a 20/03





Comece fase gostosa no amor. A Lua nova favorecerá o casamento. Associações e parcerias também serão beneficiadas nesta fase. As próximas quatro semanas trarão intensidade na vida íntima, entendimento com a família e novas conexões de trabalho. Hora de se posicionar com clareza nos relacionamentos, expor seus desejos e realizar os sonhos.





Por: ROSA DI MAULO