Calor ganha força em Mato Grosso do Sul no feriado da Independência

A segunda semana de setembro começa com o feriado nacional da Independência do Brasil na terça-feira (07). Tanto nesta segunda-feira (06), quanto amanhã, o tempo segue firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul e o grande destaque será o calor que se intensifica.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima um anticiclone em médios níveis tem contribuído para a manutenção dos dias quentes e secos.





Nesta segunda-feira (06) o sol predomina entre poucas nuvens em todas as áreas do Estado. O dia já começa com temperaturas mínimas de 20°C e no meio da tarde as máximas podem passar dos 40°C.





Os níveis de umidade relativa do ar despencam acendendo alerta para queimadas e também para os cuidados com a saúde. Os índices esperados para hoje podem atingir entre 20-10% durante a tarde.





Para aliviar o desconforto provocado pela secura, recomenda-se ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, usar soro fisiológico nas narinas, hidratar a pele, evitar atividades físicas e exposição direta ao sol nas horas mais quentes e secas do dia.









Por: Mireli Obando