HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (2)

Áries - 21/03 a 20/04

Resolva assuntos de família e da casa. Um sonho antigo poderá se realizar. Reinicie uma atividade que andava parada e torne a rotina mais gostosa. O passado poderá interferir nas relações atuais. Não deixe pontas soltas. Encare o que deve ser transformado e elimine pendências. Velhos padrões não servirão mais. Amplie amizades e atividades num novo grupo.





Touro - 21/04 a 2/05





Opiniões poderão mudar, com estudos e novas referências. Ideias brilhantes e novas parcerias movimentarão o trabalho e enriquecerão seus projetos. Bom momento para se expor, brilhar em reuniões e apresentações públicas. Proximidade com os filhos, irmãos e amigos criarão uma atmosfera carinhosa e alegre. Comemore conquistas. O orçamento ficará mais equilibrado.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sorte nos negócios! Fique de olho nas oportunidades. Você poderá receber uma proposta financeira atraente e aumentar o poder profissional. Aproveite também para fazer compras para a casa e espalhar beleza à sua volta. Planos a dois incluirão uma viagem especial. Construa relações de confiança e cuide da família. Reflexões sobre o prazer e a vida inspirarão o amor.



Câncer - 21/06 a 21/07





Lua em seu signo inspirará cuidados com a imagem, beleza e equilíbrio. Cuide também da saúde e dos interesses pessoais. Você terá ótimo desempenho nas reuniões de trabalho, nos estudos e em negociações comerciais. As comunicações estarão aceleradas e cobrarão respostas rápidas. Novidades na equipe. Conte com empatia e segurança em novas relações.





Leão - 22/07 a 22/08





Solte a imaginação, aumente a sintonia com a força interior e siga a dica dos sonhos. O dia será mais produtivo em atividades criativas. Inovações na carreira garantirão bons rendimentos. Assuma maior controle do orçamento. Despesas com saúde, documentação ou assuntos jurídicos poderão pesar no bolso. Pense coletivamente e participe de ações solidárias.





Virgem - 23/08 a 22/09





Carinho e empatia nas interações animarão o clima. Conte com apoio de amizades e da equipe para se lançar em novas conquistas. Conexões internacionais também entrarão no menu do dia. Espere por boas notícias e respostas positivas em negociações financeiras. Você poderá aumentar o salário ou ganhar dinheiro extra com um projeto paralelo. Sucesso pela frente!



Libra - 23/09 a 22/10





Invista no seu futuro e segurança. O dia trará projeção profissional, sucesso nos empreendimentos e maior popularidade. Alavanque a carreira com muita criatividade e projeto inovador. Um longo ciclo será finalizado. Expanda a consciência e eleve seus padrões. Bom momento para o autoconhecimento e fortalecimento emocional. Viagem favorecerá o amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Notícias de longe esquentarão o coração. O dia trará surpresa gostosa e momentos mágicos no amor. Você poderá receber resposta positiva de um trâmite jurídico, prova ou negociação financeira. Novas amizades darão no que pensar. Intensifique atividades e fortaleça a posição num grupo seleto. Cenário positivo para o futuro. Embarque em novas experiências!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Mude o lifestyle, a rotina e dê um passo maior na direção do futuro. O dia trará estratégias certeiras, sucesso na carreira e relações motivadoras. Você poderá firmar bons acordos comerciais e aprender algo novo. Estude outro idioma e enriqueça a bagagem cultural. Amigos farão convites atraentes. Abra novo caminho profissional e aumente o poder financeiro.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Renove os sentimentos e embarque num clima romântico no amor. O dia será de muitas emoções. Conversas carinhosas aproximarão quem anda distante. Bom momento para retomar contatos de trabalho. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos nesta fase. Aposte num plano “B” e crie metas mais altas na carreira. Oportunidades de crescimento financeiro no radar!





Aquário - 21/01 a 19/02





Trabalho com andamento positivo. Espere por ótimo desempenho em negociações financeiras e por maior prestígio. O amor inspirará mudanças positivas no estilo de vida e nos hábitos. Planeje viagens, eleve os padrões de conforto e torne o cotidiano mais gostoso com novas atividades. Cuidar da sua saúde e da dos outros continuará como prioridade. Conexões em outros lugares.



Peixes - 20/02 a 20/03





A força dos sentimentos moverá montanhas, se for preciso. Aproxime o par com gestos carinhosos e mais romantismo. O dia favorecerá o casamento. Bom momento também para iniciar relacionamentos. Se estiver só, poderá se apaixonar intensamente. Afaste o ciúme, com autoconfiança e atitude na relação íntima. Troca de confidências aumentará a cumplicidade.





Por: ROSA DI MAULO