Calor aumenta e umidade volta a atingir níveis de alerta em Mato Grosso do Sul

Sem previsão de chuva, com pouca nebulosidade e sem expectativa de entrada de ventos frios, o calor volta a aumentar na região centro-oeste do Brasil.





A quinta-feira (02) em Mato Grosso do Sul será mais um dia ensolarado, de temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), um anticiclone em médios e altos níveis, aliado a um sistema de alta pressão, tem contribuído para a manutenção dos dias quentes e secos.





Nas horas mais quentes do dia, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 10-20%. O nível de umidade considerado ideal para a saúde humana, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), varia entre 60% e 80%.





A principal recomendação de especialistas é ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, usar soro fisiológico para hidratar as narinas, evitar atividades físicas e exposição direta ao sol nas horas mais secas e quentes do dia. O tempo seco também pede atenção para possíveis focos de queimadas.





Será mais um dia de grande amplitude térmica no Estado. A madrugada pode ter temperaturas mínimas de 16°C no extremo sul do Estado, e as máximas podem chegar aos 39°C na região pantaneira.









Por: Mireli Obando