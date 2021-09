Deputado Zé Teixeira intercede por asfalto em bairro de Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação, na sessão plenária mista desta terça-feira (28/09), solicitando o complemento da pavimentação asfáltica da Rua Silidônio Verão, no trecho em que atravessa o Jardim Água Boa, próximo ao Córrego Rego D’Água, no município de Dourados.





A população de Dourados alega que em dias chuvosos a enxurrada transporta para o local todo o tipo de lixo e proprietários de terrenos localizados naquela via já teriam sido notificados pela Prefeitura para a retirada de entulhos acumulados pelo referido lixo resultado das chuvas, o que tem acrescentado responsabilidades àqueles cidadãos, como consequência da ausência do asfalto.





“Por esta razão, com a intenção de proporcionar condição de trafegabilidade segura naquela via e levar contentamento aos moradores e trabalhadores que a percorrem diariamente pela Rua Silidônio Verão, através da Indicação nº 1711/2021 pedimos pelo imprescindível apoio do Executivo Estadual, que permitirá este atendimento, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana reivindicada”, afirma Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes