Deputado Pedro Kemp solicita apuração sobre vazamento de boletim de ocorrência

deputado estadual Pedro Kemp (PT)

Nessa terça-feira (28), durante a sessão na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) solicitou urgência na apuração do vazamento de um boletim de ocorrência que expôs uma mulher vítima de violência doméstica. O documento (indicação parlamentar) foi encaminhado à Sejusp-MS (Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul).





O boletim de ocorrência policial foi registrado na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). “Em menos de uma hora até o marido sabia da denúncia, isso é muito grave”, relatou.





“Foi noticiado em um site o caso dela, que foi atendida na Casa da Mulher Brasileira. Mesmo com medo, procurou ajuda e ainda tentou se assegurar de que não haveria como o marido saber, já que foi ameaçada de morte, inclusive com arma na boca, quando se surpreendeu com o fato de até o marido saber da denúncia, em menos de uma hora depois de registrada na delegacia. Isso não pode acontecer, pois coloca em risco a vida da mulher”, relatou Pedro Kemp.





Pedro Kemp defende as garantias de segurança devem ser proporcionadas a quem denuncia situações de violência. “O vazamento deste boletim de ocorrência foi muito grave”.





