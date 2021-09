Deputado Zé Teixeira comemora andamento de obra em viaduto de Dourados

Deputado Zé Teixeira

Reforçando o seu compromisso com Dourados, o deputado Zé Teixeira apresentou indicação solicitando, em agosto de 2019, a viabilização de recursos Federais, somando gestões entre os Executivos Federal, Estadual e Municipal, com o objetivo de realização de obras de duplicação da Rua Coronel Ponciano, no segmento partindo do Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua até o Distrito Industrial, bem como para a construção de viaduto substituindo a rotatória localizada no cruzamento com a BR-163, em Dourados.





Em resposta ao pedido do parlamentar, o Governo do Estado informou que a obra de infraestrutura urbana, pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, restauração funcional do pavimento e ciclovia na referida Rua está em fase de Aviso de Lançamento de Licitação, conforme consta no Diário Oficial nº 10.642, de 24 de setembro de 2021.





“Fico feliz em saber que o nosso pedido está em andamento, principalmente, por se tratar de uma obra que possibilitará mais segurança no trânsito, colaborar para o pleno desenvolvimento e um futuro de maior progresso para segunda maior cidade do Estado e toda a região”, afirma Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes