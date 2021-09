Atendendo o deputado Zé Teixeira, Governo publica etapa para construção de quadra poliesportiva em Caarapó

Em março de 2018, o deputado estadual Zé Teixeira apresentou indicação pedindo ao Governo do Estado a possibilidade de construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola Estadual Frei João Damasceno, situada no Distrito de Nova América, em Caarapó.





De acordo com o parlamentar, a meta é proporcionar melhores condições para a prática de esportes aos alunos da Escola. “A unidade escolar é situada em Nova América, Distrito densamente povoado, o qual carece de áreas de lazer, obrigando a comunidade a se descolar em busca de um local adequado para a prática desportista, de diversão e entretenimento. Por este motivo, pedi ao Governo do Estado a realização da referida obra”, diz Zé Teixeira.





Em resposta ao pedido do parlamentar, o Governo do Estado informou por meio do Diário Eletrônico de 23 de setembro de 2021, que a construção da quadra de esportes coberta na Escola Estadual Frei João Damasceno, em Caarapó está na fase de aviso de licitação, na parte tomada de preços.





Por Gustavo Nunes