Deputado Neno Razuk solicita construção de ponte de concreto na zona rural de Juti

deputado estadual Neno Razuk (PTB)

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) solicitou ao Governo do Estado e ao secretário de infraestrutura Eduardo Riedel (PSDB) a construção de uma ponte de concreto no trecho entre a Aldeia Taquara e a Fazenda Brasília na zona rural de Juti. O pedido foi feito por meio de indicação do vereador Deunizar Deni (PTB). A ponte anterior está com problemas estruturais devido aos incêndios na região, que atingiu a passagem.





“Temos vários problemas com a ponte já instalada no trecho e que está em más-condições após ter sido parcialmente destruída por incêndio. Os moradores da região reclamam que a ponte de madeira, que está instável devido ao incêndio, causa sensação de insegurança para quem precisa trafegar pelo local”, pontuou o vereador.





Neno ressaltou que a construção de uma ponte de concreto trará mais segurança ao trânsito no trecho, além de melhorar o acesso dos moradores da região a Aldeia Taquara e a Fazenda Brasília. “Foi um pedido do vereador e que alinhamos enviamos juntos uma proposição para o secretário Eduardo Riedel [PSDB]. Ressalto aqui a importância da construção da ponte dentro do programa Mais Pontes que o Governo do Estado já está desenvolvendo e que temos certeza que essa obra vai beneficiar os moradores e melhorar a logística de trânsito e segurança de todos”.





ASSECOM