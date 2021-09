Deputado e MS Gás discutem ramal de Sidrolândia e benefícios para adesão ao GNV

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas) se reuniu hoje (16) com a diretoria da MS Gás e avançou nas tratativas de duas importantes questões: o ramal do gás natural de Sidrolândia e sua proposta para conceder isenção tributária e benefícios aos proprietários de veículos que fizerem a conversão para o GNV (Gás Natural Veicular).





Ele esteve com o diretor-presidente da empresa, Rui Pires dos Santos, e conversou sobre a evolução do projeto para expansão da rede de distribuição no Estado, chegando a Sidrolândia e depois a Dourados, passando por Maracaju e Rio Brilhante.





Gerson também retomou as discussões sobre a importância de incentivar a disseminação do uso de veículos movidos a gás natural, como alternativa à gasolina e ao álcool.





O deputado vem lutando pela ampliação dos benefícios a esses motoristas desde 2019, quando apresentou indicação na Assembleia Legislativa e iniciou as tratativas com o governador Reinaldo Azambuja e o titular da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda).





A proposta do deputado é a criação de um programa de incentivos que pode beneficiar empresas privadas, motoristas particulares e de aplicativos para transporte de passageiros, além do próprio governo do Estado, que faria uma grande economia na conversão de viaturas e veículos oficiais.





Entre os benefícios previstos no programa, estão o desconto de até 70% no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), isenção na taxa anual de vistoria no Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e na emissão do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo).





O deputado quer ainda a aplicação de desconto na instalação dos kits nas empresas credenciadas, além da redução, em pelo menos 50%, da taxa da vistoria realizada pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).





Gerson Claro também se reuniu no ano passado com motoristas de aplicativo e ouviu suas reivindicações sobre o assunto. Ele apoia a categoria, uma das que podem ser mais beneficiadas com o programa de incentivos.





O deputado destaca ainda que o uso do GNV representa pelo menos 70% de economia para o usuário, além de ser um combustível limpo, ou seja, que preserva o meio ambiente.





Por: Fernanda Fortuna