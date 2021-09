CAPITAL| Câmara realiza Programa de Capacitação de Líderes Comunitários no dia 20 de setembro

A Câmara Municipal e a Prefeitura de Campo Grande realizam no dia 20 de setembro a 1ª edição do Prolic (Programa de Capacitação de Líderes Comunitários). O evento tem vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 16. O Prolic será desenvolvido em conjunto com a Suasc (Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários), órgão vinculado à Prefeitura de Campo Grande, responsável por ouvir as lideranças comunitárias, encurtando o caminho entre as pessoas e os órgãos públicos e a Escola do Legislativo da Casa de Leis.









Os palestrantes serão os professores Pedrossian Neto (Orçamento Público), Neuza Carvalho (Obrigações Contábeis: ensinamentos para regularizar perante órgãos públicos), Márcio Ávila (da Fundação da Associação ao Registro: como elaborar os documentos obrigatórios exigidos nos cartórios e sua importância), Edna Maria Victório (Administração interna, Captação de recursos/Convênios e inscrições necessárias para obter emendas FIS e FMAS) e Altemir Luiz Dalpiaz (Oratória e Apresentação em Público).





O evento será realizado das 8h30 às 18h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis. As inscrições podem ser feitas através do site www.camara.ms.gov.br/escola-legislativo





Serviço





Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 99111-6532, 99137-0400 e 3316-1658.





ASSECOM





***