BATAGUASSU| Prefeitura e Subsjuventude prorroga até dia 10 inscrições para curso de Assistente de Recursos Humanos

A Prefeitura de Bataguassu em parceria com a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para a Juventude (Subsjuventude) informa que as inscrições para o curso de Assistente de Recursos Humanos foram prorrogadas até amanhã, dia 10 de setembro. A oportunidade é gratuita e é fruto de uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os interessados na faixa etária de 16 a 29 anos podem realizar a inscrição.





O curso, de acordo com a gerente da Casa do Trabalhador, Andrea Geribello, tem como objetivo preparar o jovem para atuar nas rotinas de processos administrativos do setor de recursos humanos (RH) de uma empresa, desenvolvendo atividades de apoio ao controle de funcionários, participando dos processos de recrutamento, contratação, seleção, treinamento, desenvolvimento e avaliação.





Podem participar jovens a partir de 16 anos completos até os 29 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental. As inscrições já podem ser feitas, de forma online, através de preenchimento do formulário https://forms.gle/Z66FXwcnWaXrgiiUA





O curso terá carga horária de 160 horas, com início no dia 21 de setembro e encerramento previsto para o dia 25 de novembro. As aulas serão via internet, ao vivo, no período vespertino. O curso possui certificado. “Ressaltamos impreterivelmente que o aluno (a)interessado (a) deve ter disponibilidade para frequentar as aulas, de forma online, no período da tarde “, informa Andrea.





ASSECOM