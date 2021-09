Asfalto em ruas de Dourados continua sendo pauta prioritária em pedidos de Barbosinha ao Governo

deputado Barbosinha (DEM-MS)

O deputado Barbosinha (DEM-MS) continua pedindo ao Governo do Estado pela intervenção do Executivo para garantir asfalto em ruas de diversos bairros do município de Dourados.





O parlamentar apresentou indicação esta semana, nas sessões dos dias 28 e 29 de setembro, solicitando a duplicação da Rua General Osório, no trecho localizado entre a Rua Monte Castelo e a Rua Frei Antônio; asfalto em ruas do bairro Parque dos Jequitibás, implantação de sinalização de rotatória na rodovia MS-156, no trecho em frente à nova sede do DOF.





“Temos recebido inúmeros pedidos da própria população, de importantes lideranças para que possamos interceder com o Governo do Estado por mais asfalto para nossa Dourados. Muitas ruas esburacadas, sem condições de tráfego acabam prejudicando os moradores desses bairros. Asfalto traz melhor qualidade de vida para as pessoas. É um investimento essencial que também contribui com a valorização dos imóveis e o fácil acesso a comércio e espaços públicos. Tenho trabalhado incansavelmente pelas pessoas da minha Dourados e vou continuar usando a força do nosso mandato para externar o anseio da população”, disse o deputado.





Barbosinha ainda pediu uma união de esforços entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal para que seja construída uma praça de lazer no bairro Jardim Vitória. “Espaços públicos são por natureza espaços livres, abertos a todos, sem distinção de classe ou raça, e tem múltiplas finalidades, uma delas é proporcionar à população condições de se divertir com seus familiares. A construção de uma praça no Jardim Vitória com academia ao ar livre irá beneficiar a todos daquela região, influenciando-os à prática de esportes como corrida e caminhada e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida”, defendeu o deputado.





As indicações foram encaminhadas ao governador Reinaldo Azambuja, com cópia para o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel e ao prefeito municipal de Dourados, Alan Guedes.





Por: Luciana Bomfim