TECNOLOGIA| Senar MS lança na próxima segunda-feira, 16, projeto que vai levar internet a áreas remotas do estado

Live de lançamento do Senar On acontecerá às 9h (MS), no Youtube do Sistema Famasul

Será lançado nesta segunda-feira, 16, um novo projeto do Senar Mato Grosso do Sul, que vai equipar unidades de ensino profissionalizante, com internet via satélite, em comunidades localizadas em áreas remotas no estado. A apresentação do ‘Senar On’ terá início às 9h (MS), com transmissão ao vivo pelo Youtube do Sistema Famasul.





A programação contará com as palestras “Senar On – sua conexão com o conhecimento”, ministrada pelo superintendente do Senar MS, Lucas Galvan, e “A importância da conectividade para o meio rural”, do secretário adjunto de Inovação e Tecnologia do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Cleber Oliveira.





“Estamos falando de uma ação inovadora, que vai levar toda a estrutura necessária às áreas mais longínquas, possibilitando o acesso aos cursos, capacitações EaD e demais ações educacionais do Senar aos produtores, trabalhadores e seus familiares”, adianta Galvan.





Para acompanhar a live do lançamento do SENAR ON, acesse aqui





ASSECOM





