ACICG e ACED preparam o primeiro mutirão de conciliação na cidade de Dourados

A campanha pretende ajudar as empresas a recuperar créditos perdidos, devolver o poder de compra dos consumidores e possibilitar que o dinheiro volte a circular na economia local

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) em conjunto com a Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), vai realizar no mês de Outubro, o primeiro mutirão de conciliação entre empresas e seus clientes, na cidade de Dourados. A campanha será lançada para as empresas na próxima quarta-feira, dia 18, às 7h30, na ACED, e não terá taxa de adesão. Os empresários interessados em participar da reunião de lançamento poderão confirmar presença pelo contato (67) 9.8402-6711 | 9.9846-3135.





“A ACICG está levando a outras regiões do Estado toda sua expertise em campanhas de negociação de débitos. Contamos com o apoio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e conquistamos a autorização para beneficiar o interior com o nosso método de trabalho. Isso é um marco na história das Associações Comerciais do país. Esperamos que, assim como acontece em Campo Grande, essas ações consigam melhorar a situação das empresas, por meio da recuperação de créditos muitas vezes considerados perdidos, além de restituir o poder de compra dos clientes e contribuir para que o dinheiro volte a circular na economia local”, disse o presidente da ACICG, Renato Paniago.





A partir do lançamento da campanha, as empresas interessadas em oferecer condições especiais para que seus clientes inadimplentes possam negociar suas dívidas devem procurar a ACED até o dia 10 de setembro ou ainda chamar no WhatsApp (67) 99846-3135.





Funcionamento do mutirão





Para que as negociações entre as empresas e os consumidores ocorram com total segurança, os conciliadores vão conduzir as audiências por videoconferência, e os representantes dos estabelecimentos credores participarão de forma online. Os clientes convidados podem participar também por videoconferência, por meio de um link que dará acesso à sala de audiência, ou poderão se dirigir até a Associação Comercial de Dourados, com horário agendado, e deverão seguir as recomendações de segurança que serão instruídas durante o agendamento, e reforçadas no local por uma equipe responsável.





O mutirão de conciliação é uma oportunidade para as empresas recuperarem o crédito por meio de um método rápido, seguro e econômico. “Estamos vivendo um período atípico por conta da pandemia, vendo muitas empresas fecharem as portas, e a inadimplência dos clientes é um fator que contribui para agravar o cenário. Por isso estamos auxiliando a ACED, levando o formato de atendimento utilizado com sucesso nas campanhas que realizamos em Campo Grande, para que as ações ocorram de forma segura e satisfatória”, explica a gerente de negócios da entidade, Letícia Ribeiro.





A partir das informações fornecidas pelas empresas participantes, a Associação Comercial vai convidar os consumidores inadimplentes para as negociações via e-mail, telefone, SMS e também por carta. As empresas contarão com o apoio de um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça para a realização das audiências de negociações dos débitos, entre outros benefícios.





Confira como participar:





Lançamento da campanha: 18 de agosto





Horário: às 7h30





Local: na sede da ACED (Av. Joaquim Teixeira Alves, 1480, Centro - Dourados/MS)





Adesões das empresas: até 10 de setembro





Período de conciliações: 04 a 07 de outubro com horário agendado













ASSECOM