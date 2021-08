Senadora Soraya Thronicke ouve reivindicações dos prefeitos de Murtinho, Jardim e Naviraí

Durante reunião realizada no início da noite de quinta-feira (19/08) em seu gabinete no Senado Federal, em Brasília (DF), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) ouviu dos prefeitos de Porto Murtinho, Nelson Cintra Ribeiro (PSDB), de Jardim, Clediane Areco Matzenbacher (DEM), e de Naviraí, Rhaiza Rejane Neme de Matos (PSDB), os pedidos de obras de melhorias urbanas nas cidades e a instalação de uma antena do Programa Wi-Fi Brasil, que visa levar Internet gratuita, ilimitada e de alta velocidade a todo o País com a conexão oferecida pelo Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações, o SGDC.





Para Porto Murtinho, o prefeito solicitou emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão para a revitalização da Casa da Cultura, que incentiva e administra as atividades culturais do município, como o coral, o teatro, a banda municipal, a patrulha mirim e a orquestra de violões. “Essa reforma tem um grande valor e significado cultural, não só para toda a comunidade, mas principalmente para os três mil jovens que são beneficiados com as atividades proporcionadas pela Casa da Cultura”, explicou Nelson Cintra.





Já a prefeita de Jardim pediu uma emenda parlamentar de R$ 3 milhões para a realização de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas vias públicas do Bairro Vila Angélica e para a revitalização da Praça Getúlio Vargas. “Os moradores da Vila Angélica sofrem com a falta de asfalto nas ruas do bairro, neste período de estiagem, quando a poeira predomina, e também na época das chuvas, quando as vias ficam intransitáveis. Também é de extrema importância a revitalização da Praça Getúlio Vargas por ser um espaço de lazer e convívio da comunidade, concentrando ainda o Centro de Atendimento ao Turista e o Centro de Convenções”, ressaltou.





Clediane Areco Matzenbacher ainda reivindicou a instalação de uma antena do Programa Wi-Fi Brasil no Assentamento Recanto Rio Miranda, que é o maior e mais populoso de Jardim com 82 famílias residentes. “A chegada da Internet no assentamento será um marco para os moradores, pois possibilitará, além da comunicação, a geração de oportunidades de capacitação feitas via EaD (Educação a Distância), levando a inclusão, serviços e cidadania”, reforçou a prefeita.





A prefeita de Naviraí requereu emendas parlamentares no total de R$ 4,6 milhões para obras de infraestrutura para o município, sendo R$ 2 milhões para a pavimentação e drenagem da via de acesso ao aeroporto municipal, que passa por revitalização e atende toda a região do Conesul do Estado, e mais R$ 2,5 milhões para a pavimentação das ruas Vera Cruz e Amélia Ferreira Moura e da Avenida Miguel Lopes de Moraes, que fazem parte do distrito industrial da cidade e por onde passam vários caminhões carregados.





“No caso do acesso ao aeroporto, algumas empresas aéreas estão fazendo um estudo de viabilidade para incluir Naviraí na rota de voos comerciais e, com as melhorias, acredito que essa possibilidade deve aumentar consideravelmente. Já as vias do distrito industrial são de solo batido, o que dificulta o tráfego dos veículos pesados no período das chuvas, gerando prejuízos para as empresas instaladas no local, sendo a pavimentação a única solução para o problema”, garantiu Rhaiza de Matos.





Após ouvir os pleitos dos três prefeitos, a senadora Soraya Thronicke informou que vai estudar como poderá atender aos pedidos da melhor forma possível. “No caso dos recursos para as obras de infraestrutura urbana em Jardim e Naviraí, vamos verificar a disponibilidade das emendas, bem como para a revitalização da Casa da Cultura de Porto Murtinho. Sobre a antena do Programa Wi-Fi Brasil, acredito que até o próximo mês de outubro vamos conseguir levar Internet gratuita para os moradores do Assentamento Recanto Rio Miranda”, declarou.





ASSECOM