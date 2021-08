Santa Casa abre protocolo de morte encefálica da digital influencer, Juliana Machado, de 38 anos

“Não tenho psicológico para falar sobre isso”, disse o advogado Bruno Ferreira Segava, 32 anos, namorado da digital influencer, Juliana dos Santos Machado Ferreira, de 38 anos, ao ser questionado pela equipe de reportagem, por telefone, se queria falar sobre o caso. Ele era quem dirigia o carro, quando Ju Petronas, como é conhecida, pulou do automóvel em movimento no sábado à noite, na Avenida Nelly Martins, na Via Parque.





Desde então ela segue internada em estado grave na Santa Casa de Campo Grande e chegou a passar por cirurgia para conter sangramento no cérebro. Hoje de manhã, o hospital abriu protocolo de morte encefálica. No procedimento, são feitos testes físicos, apneia e exames de imagem.





Investigação





Conforme a titular da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Elaine Benicasa, as imagens do vídeo que mostram o carro onde estava a digital influencer “batem” com a versão apresentada por Bruno. Como somente os dois estavam no veículo, a polícia aguardava Juliana melhorar para dar sua versão sobre o caso.





Análise preliminar da imagem indica, segundo a polícia, que ela abriu a porta, pulou, correu ao lado do veículo e, depois, sofreu uma queda. O namorado afirmou em depoimento à polícia que houve uma discussão por ciúmes. Na sequência, a mulher abriu a porta e saiu do automóvel. Ele aparece no boletim de ocorrência como testemunha.





O casal está junto há três meses. Bruno acionou o socorro e compareceu de forma espontânea à Deam. Segundo a polícia, depois que for constatada a morte de Juliana, o boletim de ocorrência vai ser alterado para “morte a esclarecer” porque não há indícios de que ela foi empurrada.





Antes do acidente





Bruno contou à polícia que no sábado, por volta das 19 horas, Juliana se envolveu em uma briga com outra mulher na Valley. Elas jogaram cerveja uma na outra e, por isso, foram retiradas pelos seguranças. A confusão acabou com a festa do casal, que decidiu ir para casa.





Eles estavam de moto e foram embora juntos, mas cada um em um veículo. Já em casa, resolveram sair novamente, desta vez, de carro. Já eram 22 horas, quando rodavam pela cidade e começaram a conversar sobre a briga na boate. O namorado repreendeu o comportamento da digital influencer e, por conta disso, ela teria saído do carro em movimento.





Ju Petronas é conhecida pelas corridas e manobras com motos de alta cilindrada e produz conteúdo para as redes sociais, por isso, soma mais de 300 mil seguidores no Instagram.





