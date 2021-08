PT confirma pré-candidatura ao governo de Mato Grosso do Sul

Partido também aprovou articulação com siglas do campo de esquerda, democrático e progressista para possíveis alianças em 2022

O ex-governador Zeca do PT foi confirmado pré-candidato ao Governo de MS em reunião no último sábado

Em reunião realizada no sábado (14) o diretório regional do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul (PT/MS) aprovou resolução onde reafirma que terá candidatura própria ao governo do Estado. Por sua capacidade de mobilizar o partido e os movimentos sociais, o ex-governador Zeca do PT é o principal cotado para o cargo. O nome do ex-prefeito de Mundo Novo Humberto Amaducci também foi colocado à disposição.





O Partido também aprovou uma articulação com siglas do campo de esquerda, democrático e progressista para possíveis alianças em 2022. O objetivo é pavimentar o caminho de Lula de volta à presidência, ao mesmo tempo em que o PT ganha musculatura em nível estadual. "A responsabilidade do Partido neste momento é aprofundar o debate da necessidade de ter uma candidatura própria em MS. Temos que construir alianças, como já construímos antes em situação ainda mais adversa", ponderou o deputado estadual Amarildo Cruz.





Os petistas também reforçaram a necessidade de construir chapas fortes para o Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. "O movimento que o PT faz hoje é para ampliar nossa bancada de deputados estaduais, federais e senadores. Não podemos governar nos mesmos moldes que governamos 16 anos atrás", afirmou o Deputado Federal Vander Loubet.





A avaliação geral feita pela direção do Partido é que as dificuldades passadas já foram superadas e o foco atual é mostrar esperança para o povo. "Nós passamos por momentos difíceis, mas tenho convicção de que iremos construir uma frente em MS e ajudar o Lula a voltar a ser presidente do nosso País ", declarou o presidente do PT/MS Vladimir Ferreira.





Na avaliação do Deputado Estadual Pedro Kemp, o PT tem uma chance única em MS. "O candidato do atual Governo enfrenta dois problemas: ele é de perfil técnico, mas um desconhecido da população, e o Governador está com a imagem extremamente desgastada", analisou. "Vamos fazer Lula presidente e retomaremos o Governo do Estado", decretou Zeca do PT em sua fala.





O PT/MS tem hoje um deputado federal - Vander Loubet - e dois deputados estaduais - Amarildo Cruz e Pedro Kemp. A expectativa é dobrar esses números nas próximas eleições e diversos nomes já estão no radar. No entanto, o Partido ainda aguarda as definições das novas regras eleitorais para então começar a montagem das chapas.





ASSECOM