Programa ‘Cassems Itinerante’ completa 8 anos levando Medicina especializada à população do interior

Criado em 2013, o programa itinerante oferece atendimento com especialistas de diversas áreas.

O projeto que se transformou num dos programas mais bem sucedidos da Cassems completa 8 anos de existência neste mês e prova que é possível, com empenho e inovação, melhorar o acesso à saúde para as pessoas que não têm a disponibilidade à serviços especializados, na Rede Própria ou Credenciada. Desde sua primeira viagem, em agosto de 2013, o programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante” já realizou mais de 45 mil atendimentos, percorrendo 10 municípios de Mato Grosso do Sul, em 9 especialidades. Percebendo as dificuldades encontradas pela população do interior do estado em ter acesso à Medicina especializada, a Cassems criou o programa para levar médicos especialistas até essas localidades, com o objetivo de amenizar essa carência.





No primeiro ano de funcionamento, o programa visitou os municípios de Coxim, Corumbá, Dourados e Três Lagoas, realizando quase 350 atendimentos, em menos de 5 meses. No decorrer dos anos, o programa estendeu-se para outros municípios e aumentou expressivamente o número de atendimentos, chegando a mais de 8.500, em 2019. Na época do lançamento do programa, a diretora de Assistência à Saúde da Caixa dos Servidores, Maria Auxiliadora Budib, explicou que a Cassems realizou um estudo antes de escolher qual especialidade oferecer nas primeiras viagens.





“Para iniciar os atendimentos, escolhemos a Reumatologia, pois a sua demanda é composta por mais de 60% dos beneficiários de municípios longínquos que, muitas vezes, precisam se deslocar até a capital para receber atendimentos. Nós criamos o cronograma baseado nas necessidades locais, analisando sempre a viabilidade administrativa e também do profissional, dessa forma, montamos o calendário que é divulgado com antecedência para os nossos beneficiários”.





Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a falta ou a má distribuição de médicos, há tempos, tem sido tema de debates nacionais. Segundo Ayache, esse foi o principal motivo que levou a diretoria da Caixa dos Servidores a desenvolver o programa.





“Nós sabemos o quanto sofremos com a ausência de profissionais em nossas regionais e hospitais. No início, começamos com um grupo de profissionais diferenciados, interessados em caminhar conosco neste atendimento itinerante e que, sobretudo, tenham a esperança de minimizar os problemas de atendimento no interior. Hoje, oito anos depois, percebemos que essa iniciativa foi acertada, devido à grande procura pelo programa”.





ASSECOM