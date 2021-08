Deputado Barbosinha pede ao Governo auxílio-moradia para profissionais da segurança pública

Moradia e mais segurança. Essa foi a intenção do deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) ao apresentar, nesta quinta-feira (5), na Assembleia Legislativa, uma indicação pedindo ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para instituir auxílio-moradia para profissionais da segurança pública.





O aporte, de acordo com o documento, deve ser concedido aos policiais militar, civil, técnico-científico, penal e agentes socioeducativos, nos casos de mudança de residência por comprovado e iminente risco à sua integridade física e de sua família.





O objetivo é que esses profissionais possam morar na mesma cidade em que trabalham.





“Em virtude de ocorrências nas quais esses agentes atuaram acabam ficando na mira de criminosos que podem atentar contra a sua vida ou de sua família. Nesse aspecto, é indiscutível a necessidade de receber alguma medida de proteção ou auxílio do Estado”, defendeu o deputado.





Outro item comentado pelo parlamentar, que por quase dois anos comandou a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado, é que há casos em que os agentes mesmo estando de folga se veem obrigados, como profissionais da segurança, a reagir para proteger a sociedade e seus familiares. A medida tornaria os bairros mais seguros com a presença destes agentes.





“São profissionais que atuam no combate à criminalidade e possuem o dever constitucional de proteger e servir a população. Não são todas as pessoas que se dispõem a sacrificar seus próprios bens e direitos, até mesmo os mais valiosos como a vida e a integridade física, para a defesa de bens e direitos das outras pessoas”, comentou Barbosinha.





A indicação foi encaminhada ao governador, Reinaldo Azambuja e ao secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.





Por: Luciana Bomfim