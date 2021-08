Parque dos Poderes tem novas interdições por causa da revitalização; confira

©EDEMIR RODRIGUES

Com o avanço das obras de revitalização, o Parque dos Poderes sofre nova interdição a partir desta terça-feira (17), até a próxima terça-feira (24) e é preciso atenção dos condutores para evitar transtorno no trânsito.





Uma das pistas da Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, a que dá acesso às secretarias, será interditada entre a Secretaria de Estado de Administração (SAD) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Os motoristas dividem a outra pista, com contra fluxo e o estacionamento será liberado parcialmente.





A outra pista será interditada junto com o estacionamento, a partir do sábado (28/08) e a previsão é de que ela seja liberada sexta-feira (03/09). As interdições ocorrem para que seja realizado o procedimento de reciclagem das pistas para receber asfalto novo.





Revitalização





Com investimento de R$ 18,9 milhões, a revitalização do Parque dos Poderes conta ainda com a reforma dos estacionamentos, 4 quilômetros de pista de caminhada e 4,2 quilômetros de ciclovia no canteiro central. O complexo também ganhará 70 bancos de descanso, lixeiras, paisagismo e acessibilidade. 41 abrigos nos pontos de ônibus e o centro de apoio aos frequentadores, com banheiros, proporcionarão mais conforto a quem vai ao Parque dos Poderes.





Por: Joilson Santana, Subcom