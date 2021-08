Competitividade, coletividade e sustentabilidade estão entre as prioridades da nova gestão do Sistema Famasul

Com Marcelo Bertoni na presidência, diretoria para o triênio 2021/2024 tomou posse em cerimônia híbrida nesta terça (17).

“Melhorar a vida das pessoas do meio rural e contribuir para o desenvolvimento da agropecuária é o que nos move. Iremos estruturar essa nova gestão nos pilares do fortalecimento institucional, qualificação de mão de obra e sustentabilidade no campo”, afirmou nesta terça-feira (17) o novo presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni. A cerimônia de posse da nova diretoria triênio 2021-2024 aconteceu na sede da Casa Rural, em Campo Grande, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube.





“Suceder a Mauricio Saito e estar à frente desta instituição é assumir o desafio de manter o nível de atuação e comprometimento das demandas do setor e continuar contribuindo para a agropecuária sul-mato-grossense. Com o empreendedorismo dos produtores rurais e as ferramentas tecnológicas garantiremos bons resultados com foco na qualidade de vida das pessoas que trabalham no campo. Para que a evolução do setor aconteça é importante que os esforços sejam conjuntos. O apoio de todas as entidades ligadas direta ou indiretamente com o agro, públicas e privadas, é fundamental para elevar o patamar competitivo do setor e conduzir a instituição com representatividade”, destacou o novo presidente.





“A Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul sempre foi uma referência pela dinâmica na gestão, e nesta diretoria não será diferente. Continuarei sendo um grande parceiro na busca por inovações e no desenvolvimento de novos projetos no Brasil. Será uma nova era, com uma gestão eficiente e representativa”, ressaltou o presidente da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), João Martins.





A importância do fortalecimento do setor produtivo foi destacada pelo governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. “Conte com as construções, no trabalho de políticas públicas, segurança jurídica, nas decisões importantes para o setor produtivo do nosso estado. Assim como o agro avança, surgem os desafios. Da porteira para dentro, a tecnologia, a inovação e as plataformas de desenvolvimento avançaram, e para manter nossa capacidade competitiva é preciso potencializar a infraestrutura e a logística, melhorar o fluxo de escoamento da produção por mecanismos como a rota bioceânica”.





“É uma grande alegria participar deste evento, pois o estatuto da Famasul possibilita que haja uma oxigenação na gestão, trazendo gente nova. A agricultura e a pecuária estão em uma nova fase, cada vez mais sustentáveis, com grandes desafios pela frente, principalmente com a globalização. Pode contar comigo enquanto amiga, produtora rural, deputada federal e ministra, para somarmos esforços e conquistas nesta temporada”, destacou a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias.





“Alimentar, em todos os âmbitos, é construir o futuro e nesse contexto ressalto o importante papel de nossos produtores rurais. Nessa linha, o entendimento alimenta o diálogo e aqui trago hoje toda a representatividade construída junto ao poder público, às instituições privadas, da ciência e da tecnologia, das entidades parceiras. Todo esse trabalho vem contribuindo para o expressivo crescimento da nossa agropecuária. Esse empenho, esse diálogo, terá continuidade agora com essa nova gestão, com Marcelo Bertoni à frente”, disse em seu discurso, Mauricio Saito, que passa a ser vice-presidente da instituição.





O presidente da Assembleia Legislativa de MS, Paulo Corrêa, acentuou seu respeito à Casa Rural. “Daqui saíram grandes líderes, e, sendo produtor rural, venho acompanhando a trajetória da Famasul com a certeza de que estaremos muito bem representados”.





“Bertoni segue os honrosos passos de sua família, a exemplo de seu pai, dr. Flávio Bertoni, que foi meu professor, e sempre incentivou seus alunos a acreditarem em seus sonhos. Assim será o Marcelo enquanto presidente da Famasul, somando esforços pela boa condução nessa instituição. Em Brasília, estarei à disposição levando para frente a grandeza de nosso estado”, disse o deputado federal, Dr. Luiz Ovando.





A cerimônia aconteceu em formato híbrido, a partir de todos os protocolos de biossegurança preconizados pelos órgãos de saúde, com participação de autoridades como os secretários estaduais Eduardo Riedel (Seinfra), Jaime Verruck (Semagro), Carlos Antônio Videira (Sejusp).





Triênio 2021-2024 - A nova gestão tem Mauricio Saito como vice-presidente, Frederico Stella como diretor-tesoureiro e Claudio George Mendonça como diretor-secretário. A diretoria é composta pelos presidentes de sindicatos rurais de Maracaju, Fabio Olegário Caminha, e Miranda, Massao Ohata, como 2° e 3° secretários, e André Cardinal Quintino, de Ponta Porã, e a vice-presidente de Três Lagoas, Stéphanie Ferreira Vicente, como 2° e 3° tesoureiros.





Já o conselho fiscal é formado pelos presidentes Jefferson Doretto de Souza, de Bonito, Henrique Mitsuo Vargas Ezoe, de Rio Negro, e Telma Menezes de Araújo, de Nova Alvorada do Sul.





Trajetória - Produtor rural desde 1989, Marcelo Bertoni foi um dos fundadores do MNP Jovem (Movimento Nacional dos Produtores), em 1994 e 1995, e diretor-secretário da ACRIVAN (Associação dos Criadores do Vale do Aquidaban e Nabileque) entre 2008 e 2010.





De 2011 a 2016, exerceu o cargo de diretor-presidente no Sindicato Rural de Bonito, sendo vice-presidente entre 2017 e 2019, e delegado e representante efetivo como o 1° secretário até 2021.





Foi eleito diretor-tesoureiro do Sistema Famasul para o triênio 2018/2021, com forte atuação nas pautas voltadas à sustentabilidade, sendo titular da Câmara Técnica de Conservação de Solo e Água, da Comissão Nacional de Meio Ambiente, do Comitê Estadual do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera do Pantanal, do Conselho Estadual de Controle Ambiental (CECA) e da Frente Parlamentar de Unidade de Conservação. Compõe o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda (CBH-Miranda), o Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da Bodoquena (CCPNSB), e o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Bonito (CONDEMA).





Fonte: ASSECOM

Por: Anahi Gurgel e Ellen Albuquerque





***