Novo sorteio da Nota MS Premiada será neste sábado (28)

Prêmios totalizam R$ 300 mil para quem acertar cinco ou seis dezenas

Sorteio será realizado por meio da Mega-Sena ©Divulgação/Subcom-MS

O sétimo sorteio do programa Nota MS Premiada será realizado neste sábado (28). O sorteio das dezenas é pelo concurso da Mega-Sena, realizado pela CEF (Caixa Econômica Federal).





Estão concorrendo aos prêmios, os consumidores que incluíram o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) na nota fiscal durante as compras feitas no mês de julho. Para quem acertar as seis dezenas, será dividido o valor de R$ 100 mil, e os que acertarem a quina, vão dividir R$ 200 mil.





O consumidor pode consultar o resultado acessando o site do programa . A Sefaz-MS (Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul) não faz a comunicação aos premiados.





O consumidor que tiver suas dezenas sorteadas, tem que se cadastrar no mesmo site em até 15 dias, para assim, receber o prêmio no dia 20 do próximo mês. Se o cadastramento for efetuado após esse prazo, o pagamento só será efetuado no dia 20 do próximo mês.





Por Adriel Mattos