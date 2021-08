Novo lote, com Coronavac e Pfizer, chega ao MS nesta segunda-feira (9)

Ao todo são 18.800 doses da Coronavac e mais 39.780 doses da Pfizer. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, os 79 municípios do Estado têm feito um trabalho louvável em relação à vacinação.





Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 2.490.380 doses, sendo 1.517.985 com a primeira dose, 740.535 com a segunda dose e 231.860 com dose única. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 84.05% da população adulta vacinável maior de 18 anos receberam a 1ª dose do imunizante e 46.70% foram imunizados com a segunda dose.





Já os números do boletim epidemiológico desta segunda-feira, dia 09, registram 703 casos novos, totalizando 360.499 casos confirmados desde o início da pandemia.





Também foram confirmadas mais 08 mortes em consequência da doença. 9082 vidas perdidas sul-mato-grossenses perdidas até o momento.





Por: Katiuscia Fernandes