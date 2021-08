Mulher morre após carro ser atingido por caminhão na saída para Três Lagoas

Acidente aconteceu em trecho na área urbana de Campo Grande, perto da Uniderp Agrárias

Militares do Corpo de Bombeiros e funcionário da CCR MSVia no local do acidente com morte ©Kísia Ainoã

Mulher, de 48 anos, identificada por Ellen Silvana Costa de Paulo, morreu em acidente envolvendo carro de passeio, caminhão e carreta, na tarde desta terça-feira (10), na rodovia BR-163, próximo a Uniderp Agrárias, em Campo Grande. Os veículos seguiam no sentido à saída para Cuiabá.





Bastante abalado, Rosivaldo da Silva Ferreira, de 46 anos, afirmou à reportagem que estava voltando para casa, a caminho de Sonora, quando acabou colidindo na traseira do carro da vítima. Ele conduzia caminhão Volvo.





“Foi tudo muito rápido, quando vi, já tinha batido”, contou. Com a força do impacto, o carro que estava à frente do caminhão acabou sendo empurrado para a pista contrária, por onde vinha a carreta.





Veículo ficou destruído com o impacto ©Kisie Ainoã



Motorista de outro caminhão envolvido, Edson Martins, de 64 anos, contou ter sido pego de surpresa. “Quando vi, o caminhão já tinha jogado ela para frente, não deu tempo de desviar”, relatou o condutor da Scânia.





A condutora do carro modelo Volkswagen Bora ficou presa às ferragens. Equipe da CCR MSVia foi acionada, mas a vítima não resistiu e morreu no local. Militares do Corpo de Bombeiros também atenderam a ocorrência.





Primeira vez - Caminhoneiro desde 2008, Rosivaldo garantiu nunca ter se envolvido em acidente de trânsito. Aqui na Capital, o condutor afirmou ter passado o dia descarregando açúcar em atacadista e que estava voltando para casa, no momento do acidente. A Polícia Civil foi acionada e está no local.

Carreta teve frente danificada pelo impacto

















