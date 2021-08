CAPITAL| Vereador Carlão informa que Agetran vai instalar redutores de velocidade em Avenida onde acidente vitimou pai e filho

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), afirmou durante a sessão desta terça-feira (10), que tem o compromisso da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) para a instalação de quatro redutores de velocidade (quebra-molas) na Avenida Cônsul Assaf Trad, região norte de Campo Grande, em frente ao Residencial Alphaville. Carlão destacou que já havia solicitado à Agetran esses redutores, assim como outros parlamentares da Casa de Leis, no mesmo local onde pai e filho, os dois ocupantes de uma moto, morreram na noite da última sexta-feira (6), em um acidente ocorrido.





“O vereador Betinho também já havia solicitado essa sinalização, o Dr. Loester e outros vereadores. A Agetran vai instalar dois quebra-molas sentido centro-bairro e dois no sentido oposto. também vai instalar o sonhado conjunto semafórico na entrada da Avenida Zulmira Borba com a Cônsul Assaf Trad. São equipamentos importantes para ajudar a evitar acidentes”, afirmou o presidente.





Indicações - Em suas indicações, Carlão solicitou sinalização de trânsito no Residencial Alto Tamandaré e em frente a Escola “Colo de Mãe” na Rua Dom Aquino no Centro. Operação tapa-buracos nas ruas do Bairro Coronel Antonino e no Jardim Leblon, rondas ostensivas no Bairro Guanandi I, limpeza e roçada na Praça do Jardim Panamá. Semáforo na Rua Dr. Euler de Azevedo, no cruzamento com a Avenida Tamandaré. Instalação de redutores de velocidade na Avenida Ministro João Alberto no Bairro São Jorge da Lagoa. Recapeamento em toda extensão na Rua Souto Maior no Jardim Tijuca e manutenção da iluminação pública no Monte Castelo.





Por: Janaina Gaspar